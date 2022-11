Spettatori: Milan, squadra più seguita allo stadio. I numeri di San Siro

Con la partita tra Milan e Fiorentina , i rossoneri hanno salutato un 2022 ricco di trionfi e ritorni a vette non toccate da anni. Con la sosta per il Mondiale in Qatar, possiamo andare a vedere ed analizzare alcune statistiche e dati interessanti. Una tra queste è il numero dei tifosi e spettatori presenti allo stadio.

Spettatori San Siro, Milan squadra più seguita

Il sito Calcio e Finanza ha stilato un rapporto molto interessante. Vediamo quali sono le squadre in Serie A con più tifosi allo stadio. Al primo posto c'è il Milan con 72.857 spettatori medi e 437.143 totali in 6 partite. Dietro l'Inter con totali 435.248 e in media 72.541. Bastano pochi calcoli per capire quanto San Siro sia lo stadio più pieno di tifosi in Italia. Dietro lo Stadio Olimpico, grazie a Roma e Lazio.