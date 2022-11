Capitano e con il Milan nell’anima: il difensore del futuro è Coubis | News

Si è conclusa la prima parte di stagione del campionato Primavera 1. Il Milan di Ignazio Abate , dopo 12 partite disputate, si trova al 12esimo posto in classifica con 15 punti, frutto di cinque vittorie e sette sconfitte. Decisamente meglio il percorso dei baby rossoneri in terra europea, dove in Youth League hanno chiuso al primo posto nel Girone E accedendo direttamente agli ottavi di finale. Tralasciando i risultati di gruppo, c'è un calciatore nella squadra rossonera che in futuro potrebbe diventare uno dei pilasti del Milan che verrà: Andrei Coubis.

Difensore e capitano della squadra Primavera, Coubis è nato a Milano da genitori romeni nel 2003. Il 19enne è cresciuto nella Lombardia Uno, squadra in cui ha militato anche un altro rossonero: Sandro Tonali . Difensore centrale di ruolo, Coubis può anche ricoprire il ruolo di terzino destro. Alo 1.90 m, è forte fisicamente e possiede una buona tecnica, oltre ad avere anche il vizietto del gol nei calci piazzati. Non ha ancora esordito in prima squadra, ma in questa stagione è stato aggiunto al gruppo di Stefano Pioli nelle gare della Champions League .

In questa stagione il classe 2003 ha disputato 16 partite tra campionato e coppe segnando un gol (contro il Salisburgo in Youth League) e fornendo un assist. Ancora giovanissimo, Coubis potrebbe diventare un perno della difesa rossonera del futuro. Le caratteristiche tecniche per poter sfondare ci sono tutte e, inoltre, sa cosa significa giocare per il Milan, in quanto ne incarna lo spirito. Se la stagione lo consentirà, Pioli potrebbe anche testarlo in qualche uscita dei suoi ragazzi. Intanto ci sarà da fare bene con la squadra allenata da Ignazio Abate: il Milan vuole tornare in alto in campionato e continuare a fare bene in Youth League. Rinnovo Leao, le parole del padre fanno esultare i tifosi del Milan >>>