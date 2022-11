Papà Leao: “Rinnovo? Ci stiamo lavorando. Adora stare in Italia”

" Ci stiamo lavorando - ha esordito papà Leao in merito alla trattativa, facendo esultare, così, i tifosi del Diavolo che sperano in una nuova firma del numero 17 portoghese con il Milan -. L'interesse del Chelsea ? Fino alla scadenza del 2024 ci occupiamo di tutto, senza che si tratti per forza di Chelsea, Barcellona o Real Madrid ".

"Lui adora stare in Italia - ha incalzato, però, il padre di Leao sulle questioni che riguardano suo figlio -. Ha una predilezione per gli italiani, quella che i portoghesi non hanno per lui. Ha vinto il premio di miglior giocatore della scorsa Serie A non perché fosse bello, ma semplicemente ... perché è il migliore". Brahim tra Milan e Real: il punto tra società, il parere del giocatore >>>