Calciomercato Milan – Rinnovo Leao, saltato il piano Maldini: le news

Il rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan è una delle questioni spinose aperte in casa rossonera. Tutto quello che c'è da sapere

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo del contratto di Rafael Leao con il Milan, sottolineando, in apertura, come la 'deadline' tracciata da Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, sulla delicata questione di calciomercato non sia stata rispettata.

Poco più di un mese fa, infatti, Maldini aveva dichiarato di voler trovare una soluzione sul rinnovo dell'accordo tra Leao e il Milan prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar. La kermesse iridata, però, inizierà domenica 20 novembre e in queste settimane, ha evidenziato il quotidiano romano, non ci sono stati grossi passi in avanti.

Rinnovo Leao, nessun passo avanti per il Milan — Jorge Mendes, ufficialmente, non è più l'agente di Leao, ma continua a ruotargli intorno. Il Milan, come si ricorderà, ha avuto l'ultimo colloquio in sede sull'argomento con Ted Dimvula, avvocato francese che ne detiene tecnicamente la procura. A complicare il tutto, però, c'è il nodo Sporting Lisbona da risolvere.

Leao, infatti, deve pagare una parte della multa di 19,5 milioni di euro (l'altra parte spetta al Lille) per aver rescisso, in via unilaterale, il contratto che lo legava al club portoghese nell'estate 2018. Attualmente, lo Sporting sta pignorando il 20% dello stipendio dell'attaccante milanista.

Ecco perché, parlando del rinnovo del contratto con il Milan, i rappresentanti di Leao chiedono un ingaggio di oltre 7 milioni di euro netti a stagione più una serie di bonus che aiuterebbero, a conti fatti, il giocatore a risarcire la società che lo ha cresciuto e lanciato nel grande calcio.

Le contrattazioni, ha commentato il 'CorSport', vanno avanti da molto tempo. Leao è legato al Milan, ma, al momento, non si intravede all'orizzonte una soluzione immediata sulla questione. Inciderà, sulla situazione, anche il Mondiale. In base all'andamento di Leao, infatti, potrebbero arrivare importanti offerte dall'estero.

Il giocatore, come noto, è nel mirino di Chelsea, Real Madrid, Manchester City e PSG. L'attuale scadenza del contratto di Leao con il Milan è fissata al 30 giugno 2024. In caso di mancato rinnovo entro l'estate, dunque, i rossoneri potrebbero seriamente prendere in esame l'idea di venderlo. Perderlo, infatti, a parametro zero non è un'opzione.