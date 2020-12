Paolo Rossi, Inzaghi: “Sei stato fonte d’ispirazione. Eri il mio idolo”

Ultime Notizie Calcio News: Paolo Rossi, il ricordo di Inzaghi

CALCIO NEWS – Tutto il mondo del calcio e non solo è sconvolto per la morte di Paolo Rossi. L’attaccante della Nazionale aveva 64 anni. Si è spento purtroppo nella notte dopo una lunga malattia.

A ricordarlo tanti ex giocatori, tra cui Filippo Inzaghi. L'allenatore del Benevento ha scritto il seguente messaggio sul proprio account ufficiale Instagram. "Per chi come me voleva fare il centravanti – ha scritto Inzaghi – sei stato fonte d'ispirazione. Eri il mio idolo da bambino. Ciao Paolo, rimarrai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace".