L’Italia piange: è morto Paolo Rossi. Aveva 64 anni | News

Ultime Notizie Calcio News: è morto Paolo Rossi

CALCIO NEWS – Dopo Diego Armando Maradona ci lascia un altro giocatore che ha fatto la storia. Stiamo parlando di Paolo Rossi, l’attaccante che viene ricordato da tutti come il bomber di Spagna 1982, dove l’Italia conquistò il terzo mondiale della sua storia. Rossi oltre la maglia della Juventus, ha vestito anche quella del Milan. Pablito è morto nel cuore della notte all’età di 64 anni dopo una lunga malattia.

Mondo del calcio e non solo sconvolti per la notizia. Gazzetta.it ad esempio ha riportato le parole del sindaco di Firenze Nardella. “Ci ha lasciati l’eroe di Spagna ‘82 cresciuto come giovane calciatore a Firenze, sui campi di Soffiano, alla Cattolica Virtus. Non dimenticheremo mai le gioie di quel mundial. Grazie Pablito, un grande abbraccio a Federica e ai ragazzi”.

