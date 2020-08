Milan, ricordi Tomasson? È in vetta alla classifica con il Malmö

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Jon Dahl Tomasson, classe 1976, nella sua carriera da calciatore è passato anche per l’Italia. Per tre stagioni, infatti, dal 2002 al 2005, il danese ha vestito la maglia del Milan, con la quale ha segnato 35 gol in 114 gare e vinto una Champions League, una Supercoppa Europea, uno Scudetto, una Supercoppa Italiana ed una Coppa Italia.

Oggi Tomasson fa l’allenatore e dal gennaio di quest’anno allena gli svedesi del Malmö. Se le prime 7 giornate sulla panchina della squadra che lanciò nel grande calcio Zlatan Ibrahimović erano state disastrose (2 vittorie, un pareggio e ben 4 sconfitte), nelle successive 7 giornate Tomasson ha fatto bottino pieno, conquistando solo vittorie e raccogliendo, quindi, 21 punti.

Alla luce di questo exploit, la squadra biancoazzurra, guidata dall’ex attaccante, guida ora la vetta dell’Allsvenskan, il massimo campionato svedese, con 31 punti, a +4 sull’Elfsborg. Il Malmö ha anche, per ora, il miglior attacco del torneo, con 29 reti realizzate in 14 giornate e la miglior difesa, con appena 12 gol incassati. Complimenti allo ‘Scorpione Bianco‘!

