Kane ci ricasca: diserta ancora l’allenamento del Tottenham

Irremovibile Harry Kane: anche oggi non si allena con gli 'Spurs'. Il centravanti del Tottenham vuole andare al Manchester City. Le ultime

Ieri Harry Kane , centravanti del Tottenham , era atteso dal nuovo manager degli 'Spurs', il portoghese Nuno Espirito Santo , per riprendere gli allenamenti con la squadra londinese. Kane, infatti, ha terminato i giorni di vacanza a disposizione dei quali ha goduto dopo la sconfitta della sua Inghilterra in finale degli Europei a 'Wembley' contro l' Italia .

Kane, però, al centro di allenamento del Tottenham non l'hanno visto. L'attaccante, autore di 33 gol e 17 assist in 49 gare nell'ultima stagione con gli 'Spurs', non si è presentato alla seduta prevista in mattinata. Indisposizione per motivi fisici? No, c'entra il mercato.