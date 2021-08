Tottenham, Kane diserta l’allenamento: vuole andare al Manchester City

Harry Kane non si è presentato agli allenamenti del Tottenham dopo le vacanze. Vuole forzare la cessione ai Citizens con cui ha già un accordo

Harry Kane , questa mattina, non si è presentato all'allenamento del Tottenham . L'attaccante inglese, terminate le vacanze dopo la sconfitta in finale degli Europei contro l' Italia , avrebbe dovuto ricominciare ad allenarsi oggi con gli 'Spurs' del nuovo manager, il portoghese Nuno Espirito Santo . Ma così non è stato.

Nell'attesa, ora, che il Manchester City formalizzi la proposta per gli 'Spurs', Kane ha pensato bene di non allenarsi. Non si preannuncia, ad ogni modo, una trattativa semplice tra i due top club della Premier League. Il Tottenham del neo direttore sportivo Fabio Paratici, che non vorrebbe certo cedere il suo gioiello, valuta Kane non meno di 175 milioni di euro. Milan, le importanti dichiarazioni di Giroud in conferenza stampa >>>