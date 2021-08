Milan, conferenza stampa Giroud: le parole dell’attaccante | LIVE NEWS

Su alcuni giocatori della storia rossonera: "Da teenager i miei idoli come squadre erano l'Arsenal e il Milan. Per il Milan andavo pazzo per alcune leggende come Papin, Shevchenko, che è diventato mio caro amico, poi Van Basten. Per questo per me è un onore giocare in un club come il Milan. Lo stesso Maldini: parlare con lui è stato un grande sogno".