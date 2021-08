Calciomercato Milan, top news: Vlasic, volontà chiara. Contatti per Ilicic

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 02 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. Continua la ricerca rossonera al prossimo trequartista. La volontà di Nikola Vlasic è chiara, il direttore generale del club russo ha rilasciato dichiarazioni che non lasciano spazio a interpretazioni. Intanto continuano i contatti per Josip Ilicic: anche lo sloveno vuole cambiare aria. Sempre più in uscita Jens Petter Hauge; l'Eintracht Francoforte spinge forte per portarlo in Germania. Attenzione, inoltre, al futuro di Tiemoué Bakayoko e Daniel Maldini. Nelle prossime schede le Top News di calciomercato sul Milan. Pezzo in continuo aggiornamento!