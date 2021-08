Calciomercato Milan – Domenica c’è il Real Madrid: dialogo per Isco?

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Isco è in esubero al Real Madrid. Domenica a Klagenfurt i due club potrebbero parlare di lui

Daniele Triolo

Il Milan, alla ricerca di un trequartista in questo calciomercato estivo, è pronto a tornare alla carica per Isco. Lo ha riferito 'Tuttosport' in edicola questa mattina. Domenica 8 agosto, alle ore 18:30, infatti, i rossoneri sfideranno, a Klagenfurt (Austria) il Real Madrid in amichevole. La partita potrà tramutarsi in una ghiotta occasione, per le due dirigenze, di parlare della situazione del fantasista andaluso.

Isco, classe 1992, andrà in scadenza di contratto con le 'Merengues' il prossimo 30 giugno 2022 e non sembra essere parte integrante del progetto tecnico di Carlo Ancelotti. Pertanto, ha evidenziato il quotidiano torinese, in un'operazione di calciomercato tra i 18 ed i 20 milioni di euro, bonus inclusi, Isco potrebbe vestire la maglia del Milan. Anche perché i rapporti tra i rossoneri ed i 'Blancos' sono ottimali, testimoniati anche dalle recenti operazioni per Theo Hernández e Brahim Díaz.

Isco gradirebbe molto la destinazione milanista poiché, oltre a ritrovare i suoi ex compagni a Madrid, in rossonero avrebbe un ruolo centrale da protagonista. Inoltre, l'ex Málaga è in grado di giocare anche da esterno sinistro a centrocampo in un 4-4-2. Una caratteristica, questa, che il Diavolo potrebbe sfruttare a suo vantaggio quando mister Stefano Pioli deciderà di giocare, in attacco, con la coppia composta da Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud. Milan, le news più importanti di mercato di lunedì 2 agosto >>>