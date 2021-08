Calciomercato Milan – Florenzi, si lavora sulla formula dell’affare

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi è in arrivo dalla Roma. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla trattativa

Il Milan , in questa sessione di calciomercato , sta puntando con decisione su Alessandro Florenzi per rinforzare la fascia destra. Ne he parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. Al momento Milan e Roma stanno trattando per trovare un accordo sulla formula del trasferimento di Florenzi, fresco campione d'Europa con la Nazionale Italiana del C.T. Roberto Mancini , alla corte di Stefano Pioli .

Per la 'rosea', infatti, il Milan avrebbe gradito prendere Florenzi, in questo calciomercato, con la formula del prestito secco, di modo che fosse un affare 'low cost', non impegnativo per il futuro. La Roma, al contrario, ha altre esigenze: a Trigoria vogliono monetizzare dalla partenza del duttile giocatore capitolino e, pertanto, spingono per una sua cessione a titolo definitivo. L'intesa, quindi, come spesso accade in queste circostanze, può essere trovata a metà strada.