Calciomercato Milan – Dalla Russia: “Vlasic in chiusura: le cifre”

Nikola Vlasic al Milan in questa sessione di calciomercato? Possibile, secondo il corrispondente di 'Russia Today': il suo post su 'Twitter'

Il Milan sarebbe ad un passo dall'acquistare Nikola Vlasic in questa sessione estiva di calciomercato . Lo ha riferito, sul suo account ufficiale su 'Twitter', Danny Armstrong . Il giornalista di 'Russia Today' ha riportato le ultime novità sulla trattativa tra i rossoneri ed il CSKA Mosca .

Secondo Armstrong, il club russo è pronto a far partire Vlasic verso il Milan con la formula del prestito oneroso (alto, 10 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. L'operazione per il trasferimento del trequartista croato, classe 1997, alla corte di Stefano Pioli sarebbe in chiusura, da finalizzare nei prossimi giorni.