Calciomercato Milan – Ecco Florenzi: cifre e dettagli dell’operazione

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi sarà un calciatore rossonero. Accordo trovato, annuncio nelle prossime ore

Daniele Triolo

Il Milan è molto vicino a mettere a segno il colpo Alessandro Florenzi in questo calciomercato estivo. Ne parlano tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Quella di ieri, infatti, è stata una giornata cruciale sull'asse Roma-Milano, con Alessandro Lucci, manager del calciatore, a svolgere il ruolo di mediatore per mandare in porto la trattativa.

Un'opera certosina tra le parti che sembra aver dato i suoi frutti. La Roma, club proprietario del cartellino di Florenzi, inizialmente molto rigida sull'offerta del Milan di acquisizione del giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, alla fine ha aperto alla partenza del terzino destro della Nazionale Italiana con questa soluzione.

Il Milan, però, che avrebbe voluto fare un'operazione a zero, si è dovuto smuovere dalla sua posizione iniziale, mettendo sul piatto un milione di euro per il prestito oneroso. Questa è stata la chiave di volta dell'affare Florenzi. Al prestito oneroso di un milione di euro per la stagione 2021-2022, si aggiungerà un diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro da esercitare eventualmente la prossima estate.

Florenzi si trasferirà al Milan in questa sessione di calciomercato, quindi: l'accordo definitivo con la Roma potrebbe essere firmato già oggi. Si attende, pertanto, soltanto l'annuncio ufficiale da parte delle società dell'avvenuta operazione, con Florenzi che potrebbe già mettersi a disposizione di Stefano Pioli per Sampdoria-Milan di lunedì 23 agosto a 'Marassi', debutto in Serie A dei rossoneri. Milan, tutte le news più importanti di mercato di lunedì 16 agosto >>>