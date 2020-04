FIGC, ripartenza della Serie A in tre mosse: ecco il programma

NEWS SERIE A – Si è tenuta oggi la riunione tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Commissione Medico-Scientifica incaricata dalla stessa Federcalcio i stilare i protocolli per la ripartenza del calcio italiano dopo lo stop prolungato per la pandemia da coronavirus.

Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il lavoro della Commissione raccomanda, almeno per il primo periodo di allenamento, un ritiro chiuso, sul modello della preparazione estiva, che sia propedeutico alla piena ripresa dell’attività sportiva, con la sorveglianza del medico sociale e/o del medico di squadra. Il ritiro sarà preceduto da uno screening, previsto 72-96 ore prima, a cui si dovrà sottoporre tutto il ‘gruppo squadra’.

Queste indagini mediche prevedono, oltre all’esecuzione dei due test, quello molecolare rapido e quello sierologico, un’anamnesi accurata, una visita clinica (con valutazione di eventuali sintomi di CoVid_19 e misurazione della temperatura), nonché esami strumentali e del sangue.

Il calcio professionistico, poi, dovrà ripartire a scaglioni: partirà prima la Serie A, quindi la Serie B e, infine, la Serie C. Questo affinché avvenga il il corretto svolgimento di tutti gli esami necessari, compresi i tamponi, a mettere in sicurezza squadre e addetti ai lavori. “Questa procedura ribadisce che noi del calcio non cerchiamo corsie preferenziali”, ha detto Gabriele Gravina, Presidente federale.

"Per far ripartire il calcio in sicurezza è fondamentale in questa fase mettere a punto le migliori procedure possibili per riprendere l'attività quando ripartirà tutto il Paese. Lavoriamo senza fretta, ma senza sosta per farci trovare pronti quando le istituzioni ci daranno il via", ha concluso Gravina.