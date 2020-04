Calciomercato Milan – Dalla Germania: Liverpool avanti su Werner, ma …

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, che nella prossima stagione dovrebbe essere allenato da Ralf Rangnick, avrebbe intenzione di puntare, per l’attacco, sul tedesco Timo Werner, classe 1996, autore di 27 gol e 12 assist in 36 gare disputate in questa stagione, tra Bundesliga, Champions League e coppe nazionali con la maglia del RB Lipsia, club di cui Rangnick è coordinatore quale responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘.

Werner, sotto contratto con il RB Lipsia fino al 30 giugno 2023, ha, nel proprio contratto, una clausola rescissoria di circa 60 milioni di euro che scadrà il prossimo 15 giugno e, secondo quanto riferito da Oliver Mintzlaff, Chief Executive del club dell’ex Germania dell’Est, non avrebbe comunicato alla sua attuale società l’intenzione di esercitarla. Pertanto, alla fine dei giochi, Werner potrebbe anche restare dove si trova.

La ‘BILD‘ oggi in edicola ha rivelato, comunque, come Jürgen Klopp, manager del Liverpool, sia seriamente intenzionato a convincere Werner a raggiungerlo in Inghilterra nella prossima stagione e ad indossare la prestigiosa maglia dei ‘Reds‘ della Merseyside: al momento, però, c’è un problema ed è rappresentato dalla pandemia da coronavirus. Klopp, infatti, è solito acquistare calciatori soltanto dopo averli incontrati, averci parlato ed aver valutato le reali volontà ed ambizioni di giocare nel suo Liverpool.

E Werner, che pure nei giorni scorsi aveva espresso gradimento per tale eventuale soluzione, non potrà incontrare Klopp finché l'emergenza CoVid_19 non sarà (quasi) definitivamente alle spalle. Sono vietati i viaggi ed i contatti per via del coronavirus, pertanto, adesso, un summit Werner-Klopp non è possibile. In virtù di ciò, il Milan può ancora sperare in un felice esito del suo blitz di mercato.