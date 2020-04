Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (15/04/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, mercoledì 15 aprile 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano in casa Milan il futuro di Paolo Maldini che “detta le condizioni” per rimanere anche il prossimo anno. Secondo la rosea, l’ex numero 3 vorrebbe avere ancora un ruolo decisionale e non di facciata sia sul mercato che sulla scelta dell’allenatore. Possibile un chiarimento, ma la proprietà dovrà accettare le sue proposte.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA