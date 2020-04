Milan, le richieste di Rangnick: un colpo per reparto. I nomi

CALCIOMERCATO MILAN – Se deve essere rivoluzione, che lo sia per davvero. E magari mettendo mano al portafogli, cosa che non si può certamente dire che la famiglia Singer non abbia fatto da quando ha rilevato il Milan. Il fondo americano ha investito molti soldi, ma forse non lo ha fatto nel modo migliore. E per questo è sempre più probabile che dalla prossima annata il club rossonero si affidi alla figura di Ralf Rangnick, a prescindere che farà solo l’allenatore, solo il dirigente o ricoprirà entrambi i ruoli.

Se il dirigente tedesco dovesse sciogliere le riserve circa un suo approdo al Milan ecco che sarebbe pronto un bel pacchetto di euro, come scrive questa mattina Tuttosport. Secondo il quotidiano piemontese il club di via Aldo Rossi – sotto la guida di Rangnick – avrebbe messo nel mirino almeno un colpo per reparto, in modo da rifare la colonna vertebrale della squadra.

In porta Rangnick non si svenerà per convincere Donnarumma a restare visto l’altissimo ingaggio del classe 1999. Al contrario una sua cessione contribuirebbe a finanziare buona parte del mercato. Al suo posto nel mirino uno tra Meret o Musso. In difesa Rangnick cercherà un partner di Romagnoli. I nomi sono quelli di N’Dicka dell’Eintracht Francoforte, Ajer del Celtic e Koch del Friburgo.

A metà campo il sogno più ambizioso. Quello di portare a casa il regista del Brescia Sandro Tonali, cha ha più volte lanciato messaggi ai rossoneri. Il centrocampista potrebbe scegliere i rossoneri che gli offrirebbero certamente un posto da titolare e da punto fermo della squadra. Lo stesso Tonali potrebbe accettare anche in ottica di trampolino di lancio verso palcoscenici ancor più prestigiosi da conquistare col Milan oppure altri top club.

In avanti il sogno di Rangnick si chiama Timo Werner, una sua creatura e figlioccio allevato al Lipsia. Il prezzo, però, è fuori portata e presumibilmente l’attaccante tedesco andrà a Liverpool o al Bayern Monaco. Altro nome è quello di Arkadiusz Milik, decisamente più alla portata economicamente parlando visto il contratto in scadenza nel 2021. Ma sul polacco non manca la concorrenza: tutte le squadre interessate>>>

