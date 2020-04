Calciomercato Milan – Milik è cedibile: ecco il piano dei rossoneri

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Arkadiusz Milik, classe 1994, centravanti polacco autore di 46 gol in 109 gare in quattro stagioni con la maglia del Napoli, sembra essere sempre più lontano dal club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Questo perché Milik, che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, non rinnoverà il proprio accordo con il Napoli e, pertanto, sarà ceduto nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, è il Milan la società che, al momento, sembra essere più interessata a Milik: il nome del polacco, ex Ajax, non è nuovo sul taccuino dei rossoneri, visto che già Massimiliano Mirabelli, direttore sportivo nel 2018, tentò di acquistarlo poiché suo vecchio pallino sin dai tempi dell’Inter.

In estate l’operazione Milik-Milan potrebbe andare in porto: il Napoli valuta il centravanti almeno 40 milioni di euro, ma gradirebbe anche avere una contropartita tecnica nell’affare. Piacciono, nella fila del Milan, tanto Franck Kessié quanto Hakan Çalhanoglu: in pole position per finire sotto il Vesuvio ci sarebbe il centrocampista ivoriano, che piace tanto a Gennaro Gattuso.

Kessié più soldi, dunque, nei piani del Milan per arrivare a Milik.