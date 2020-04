Calciomercato Milan – Scambio Kessie-Milik: ci guadagnano tutti

CALCIOMERCATO MILAN – In questi giorni si parla molto di un interesse da parte del Milan per Arkadiusz Milik del Napoli. E contemporaneamente a ciò, si vocifera di un inserimento nella trattativa di Franck Kessie.

A favorire il possibile scambio (da vedere poi se ci sarà un conguaglio economico da parte dei rossoneri in favore degli azzurri), ci sarebbe Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli, non è un mistero, che stimi tantissimo il centrocampista ivoriano, e per averlo, potrebbe anche sacrificare il polacco Milik. La trattativa potrebbe decollare qualora Zlatan Ibrahimovic non proseguisse la sua seconda avventura in maglia rossonera.

Ma vediamo nel dettaglio perché uno scambio Kessie-Milik, se fatto a determinate condizioni, permetterebbe a tutti di guadagnarci. Secondo quanto riportato da calciomercato.com la richiesta del Napoli è non meno di 40 milioni per il cartellino di Milik e fissando ad almeno 25 milioni quello di Kessie, i due club, considerato l’ammortamento di entrambi i giocatori, farebbero segnare rispettivamente circa 37 (il Napoli) e 13 (il Milan) milioni di euro di plusvalenze.

Inoltre, va aggiunto che i due calciatori andrebbero ad aumentare i rispettivi ingaggi che sono oggi di circa 2,5 milioni di euro. A queste condizioni, lo scambio permetterebbe a tutte le parti coinvolte, di guadagnarci.

Oltre al mercato, la dirigenza del Milan sta lavorando per abbassare i costi del club. In quest'ottica, Ivan Gazidis, con l'aiuto di Paolo Maldini, sta cercando di abbassare il monte ingaggi come già fatto a gennaio.

