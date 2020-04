Milan, taglio stipendi: Maldini e Gazidis sono al lavoro

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport è in programma un “incontro” tra Ivan Gazidis, Paolo Maldini e una delegazione dei calciatori del Milan. Il motivo? Discutere della eventualità di un taglio degli stipendi per quanto riguarda la stagione in corso. Le ipotesi sono di una decurtazione degli ingaggi di due mensilità nel caso in cui il campionato dovesse riprendere, oppure di 4 mesi nell’ipotesi in cui le gare non dovessero ripartire. Intanto, oggi fiocco azzurro in casa rossonera: CONTINUA A LEGGERE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓