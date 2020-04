Calciomercato Milan – Dalla Spagna, Rakitic: “Decido io dove andare”

CALCIOMERCATO MILAN – Come noto il Milan, da tempo, segue Ivan Rakitic, classe 1988, centrocampista croato in forza al Barcellona dal 2014 ed ex punto di forza di Siviglia e Schalke 04. Il calciatore, che andrà in scadenza di contratto con il Barça il 30 giugno 2021, è infatti considerato non più necessario dal club catalano e, pertanto, è stato messo sul mercato.

Rakitic piace al PSG, nella Ligue 1 francese mentre, nella nostra Serie A, è seguito da Juventus, Inter e, per l’appunto, Milan. Rakitic, però, ai microfoni del ‘Mundo Deportivo‘, ha sbottato, lamentandosi della sua situazione e, in particolare, del trattamento che sta ricevendo dal Barcellona di cui è stato titolare fisso fino alla passata stagione.

“Se avessero voluto vendermi, mi sarebbe piaciuto sentirmelo dire. Spero di andare a scadenza di quest’anno di contratto. Se non si potrà fare, ci siederemo a parlare. Poi si analizzerà tutto, ma la mia idea è andare a scadenza. Capisco la situazione economica, ma non sono un sacco di patate con cui fare qualunque cosa. Decido io dove andare”, l’invettiva di Rakitic.

“Il Barcellona è il posto perfetto, voglio divertirmi e aiutare la squadra. La prima parte di stagione è stata molto strana, mi ha insegnato delle cose. L’anno scorso è stato il migliore, sono stato sorpreso”, ha poi aggiunto Rakitic, il quale, interpellato sulla possibilità che, alla fine, torni al Siviglia, laddove ha già giocato e c’è il suo estimatore principale, il direttore sportivo Monchi, ha quindi detto:

“Ho sempre detto che tornare sarebbe un sogno, ma non dipende da me. Monchi ha il mio numero, recentemente non mi ha chiamato, neanche per il mio compleanno… La cosa importante è giocare in un posto in cui la mia famiglia e io stiamo bene, in cui sono rispettato e amato”. VIA GIGIO DONNARUMMA? ECCO IL SOSTITUTO >>>