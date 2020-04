Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Rakitic in partenza, opzione Serie A

CALCIOMERCATO MILAN – L’edizione odierna del quotidiano catalano ‘Sport‘ ha dedicato un approfondimento ad Ivan Rakitic, classe 1988, centrocampista croato che milita nel Barcellona dalla stagione 2014-2015: in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, Rakitic è stato infatti inserito dal Barça nella lista dei calciatori che, in estate, sarà ceduto per fare spazio ad un nuovo innesto.

Il Barcellona, secondo ‘Sport‘, avrebbe già comunicato a Rakitic la propria volontà di non contare più su di lui nella prossima stagione ed attende offerte per il giocatore che, in carriera, ha indossato anche le maglie del Siviglia nella Liga e dello Schalke 04 nella Bundesliga tedesca.

Dalla sua cessione il Barcellona ritiene di poter incassare 20 milioni di euro: la volontà di Rakitic sarebbe quella di far ritorno al Siviglia, dove ha giocato dal gennaio 2011 al 2014, disputando 149 partite, segnando 32 gol e, soprattutto, vincendo una Europa League. Attenzione, però, perché nel suo futuro potrebbe esserci la Serie A italiana.

La Juventus, per ‘Sport‘, dopo il tentativo di acquistarlo nello scorso mese di gennaio, potrebbe ripartire alla carica per Rakitic ed anche Inter e Milan sembrerebbero essere pronte a negoziare l’acquisto di Rakitic. Occhio anche al PSG. Per il Barcellona l’opzione Inter potrebbe risultare comoda qualora il cartellino del croato venisse inserito in un’eventuale operazione per Lautaro Martínez.

Il Barça vorrebbe avere le idee più chiare sul futuro del giocatore entro il mese di giugno, per poter poi strutturare al meglio la propria campagna acquisti.