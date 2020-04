Milan-Rakitic: ipotesi difficile e ingaggio fuori portata

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, l’ingaggio del Milan di Ivan Rakitic è molto complicato visto l’ingaggio che percepisce il croato. Il centrocampista del Barcellona – già accostato ai rossoneri in estate – prende la bellezza di 6,5 milioni a stagione e molto difficilmente potrà abbassarsi l’ingaggio a tal punto da rientrare nel tetto salariale del club di via Aldo Rossi.

La suggestione è tornata in auge nelle scorse ore tramite alcune fonti spagnole, ma l’ipotesi almeno per ora sembra alquanto improbabile. Intanto, il futuro di Maldini sembra sempre più lontano dal Milan: LE ULTIME>>>

