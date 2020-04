Milan, niente più bandiere: Maldini quasi out, ma chi al suo posto?

NEWS MILAN – Il Milan ammaina definitivamente le sue bandiere. Dopo l’addio di Zvonimir Boban risalente ormai ad un mese fa dopo la famosa intervista rilasciata alla Gazzetta il 29 febbraio in cui attaccava direttamente Ivan Gazidis e la proprietà, rischia seriamente di salutare a fine stagione anche l’attuale direttore tecnico Paolo Maldini.

Come riportato dalla Gazzetta questa mattina, tuttavia, il club rossonero vorrebbe convincere la leggenda rossonera a rimanere, ma la sensazione è che Paolo dirà addio. Troppo forte lo scossone provocato dopo il licenziamento dell’amico e compagno di mille battaglie Zvonimir Boban. E’ possibile, nel caso in cui Maldini lascerà, che il Milan darà un taglio netto con le bandiere. Impensabile, infatti, che un ex rossonero accetti di tornare dopo l’addio di un nome importante come quello dell’ex numero 3.

Da questo punto di vista potrebbe salvarsi la figura di Frederic Massara, che non ha legami col passato rossonero. Il direttore sportivo potrebbe rimanere con un ruolo operativo, anche se è facilmente pensabile che si cercherà di dare un taglio anche con la dirigenza di questa stagione. Anche perché Massara lo ha voluto proprio Maldini.

Per quanto riguarda il profilo che prenderà il posto di Dt, aumentano le possibilità di Hendrik Almstadt, oggi braccio destro di Gazidis. Lui potrebbe prendere più spazio decisionale, senza contare i vari collaboratori che Rangnick potrebbe portare con sé. Quel che è certo è che la figura di Gazidis rimane salda e in primo piano nel club>>>

