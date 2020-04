Elliott si tiene stretto il Milan: e Gazidis è sempre più saldo

NEWS MILAN – Dopo l’ennesima stagione fallimentare dal punto di vista tecnico si poteva pensare che anche la posizione dell’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis non fosse più così stabile. Tuttavia, come riporta la Gazzetta dello Sport questa mattina, il dirigente sudafricano nutre della piena fiducia della proprietà americana.

Tra Gazidis e la famiglia Singer, Gordon in particolare, c’è grande stima e amicizia nata ai tempi di Londra, in cui il dirigente lavorava per l’Arsenal, squadra di cui fa tifo il figlio di Paul. Insomma, il rapporto è forte e c’è estrema fiducia tra le parti. Per questo il fondo Elliott non ha intenzione di eliminare l’uomo di maggiore fiducia all’interno del club rossonero.

Il fondo americano è sì un traghettatore in attesa di una proprietà solida pronta a farsi avanti con una importante offerta, ma nell’attesa Elliott si tiene ben stretto il Milan. La vicenda legata al licenziamento di Zvonimir Boban è stata condivisa dalla proprietà. Ovviamente una decisione del genere non poteva essere presa esclusivamente dall’Ad rossonero senza l’avvallamento dei piani alti. L’addio dell’ex CFO croato ha rafforzato la posizione di Gazidis che nutre di piena fiducia da parte della proprietà. Tra le poche certezze, dunque, una è questa: Gazidis rimane al timone del Milan. E con lui potrebbe presto arrivare Ralf Rangnick: le ultime>>>

