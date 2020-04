Milan-Rangnick, aria d’intesa: ecco il budget che avrà a disposizione

NEWS MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il Milan e Ralf Rangnick sono in costante contatto e in continuo aggiornamento su tutte le situazioni che riguardano la squadra rossonera. Il dirigente tedesco, attualmente a capo dell’area sportiva del gruppo Red Bull, si confronta continuamente con la proprietà. Il dialogo è fitto e serrato.

I tempi dell’ufficialità della trattativa dipendono unicamente da se e quando riprenderà questa stagione. Rangnick, infatti, non intende minimamente disturbare il lavoro di Stefano Pioli e per questo motivo non ha fatto alcun nome riguardante calciatori potenzialmente in vendita o in arrivo. Ciò che riporta la rosea, tuttavia, riguarda il budget che avrà a disposizione il tedesco. Se inizialmente il piano triennale della famiglia Singer era quella di investire 100 milioni, ora con le perdite di fatturato legate all’emergenza Coronavirus scenderà a quota 75 milioni.

Rangnick e il quartier generale londinese sono in contatto fitto e il confronto procede in maniera costruttiva. Ma quando potrà essere ufficializzato il tutto? Secondo la rosea emerge ottimismo e tutto lascia credere che entro fine mese potranno essere definiti i dettagli dell’intesa che al momento non ha portato ancora ad un piano tecnico particolareggiato. La certezza è che Rangnick continua a studiare italiano, perché non ha assolutamente intenzione di farsi trovare impreparato. Ieri, tuttavia, era riemerso con insistenza il nome di Luciano Spalletti: CONTINUA A LEGGERE>>

