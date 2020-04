Calciomercato Milan – Dall’Argentina: per Musso derby tra Inter e Milan

CALCIOMERCATO MILAN – Giungono conferme, dall’Argentina, sull’interesse del Milan per Juan Musso, classe 1994, portiere che, dall’estate 2018, milita nella Serie A italiana in difesa della porta dell’Udinese.

‘Racing es Rock‘, la radio dei sostenitori del Racing Club de Avellaneda, società in cui Musso è cresciuto e ha militato in precedenza, ha infatti evidenziato come, dopo l’Inter, anche il Milan si sia aggiunto alla lista delle pretendenti per l’estremo difensore nativo di San Nicolás.

Musso, il quale finora, in due stagioni ad Udine, ha giocato 56 gare e subito 78 gol, piace tanto ai nerazzurri, che cominciano già a pensare al dopo Samir Handanović, quanto ai rossoneri, che, in estate, potrebbero cercare un nuovo portiere viste le difficoltà nel rinnovare il contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, che scadrà il 30 giugno 2021.

In caso di cessione di Donnarumma, dunque, Musso sarebbe uno dei candidati principali a vestire la maglia del Milan. L’Udinese, per cedere il suo estremo difensore sudamericano con passaporto italiano, sotto contratto fino al 30 giugno 2023, chiede però almeno 30 milioni di euro.

Il nome di Musso, logicamente, non è l’unico sul taccuino del club di Via Aldo Rossi. ECCO LA PRINCIPALE ALTERNATIVA >>>