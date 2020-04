Calciomercato Milan – Ecco i costi dell’eventuale operazione Meret

CALCIOMERCATO MILAN – L’asse Milano-Napoli in questo periodo sembra essere caldissima e densa di notizie di calciomercato. Infatti, il Milan e i partenopei hanno in ballo diverse trattative.

Su tutte c’è quella che porterebbe Alex Meret nei rossoneri, qualora in estate Gianluigi Donnarumma dovesse andare via. Aurelio De Laurentiis, Presidente del Napoli, ha fatto sapere che il costo dell’operazione Meret non sarà inferiore a 30 milioni di euro.

Il Milan però, difficilmente spenderà quella cifra, e punta ad abbassare le richieste economiche con degli scambi. Il giocatore della rosa rossonera che più interessa agli azzurri è Franck Kessie. Oltre a Meret, occhio al polacco Arek Milik, altro giocatore per cui il Milan ha interesse in caso di addio di Zlatan Ibrahimovic. A riportare la notizia è calciomercato.com.

