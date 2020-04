Wilbacher: “Ibrahimovic-Milan? No, Zlatan andrà all’Hammarby”

CALCIOMERCATO MILAN – La domanda è sempre la stessa. Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? Noi abbiamo immaginato 5 possibili scenari, e tra questi c’è il ritorno in Svezia. Sì, perché Ibra la prossima stagione sarà senza contratto, salvo clamorosi risvolti, visto che con il Milan l’accordo era di un rinnovo solo in caso di qualificazione alla Champions League.

Oggi durante una diretta social del collega Gianluca Di Marzio, ha parlato Thomas Wilbacher, giornalista svedese dell’Expressen e allenatore della squadra femminile giovanile dell’Hammarby, squadra di cui Ibra è socio. Wilbacher ha risposto a una domanda sul futuro di Ibrahimovic: “Secondo me, già l’anno prossimo verrà all’Hammarby. Da quello che so, Ibrahimovic vuole chiudere la carriera qui“. Rivelazione davvero clamorosa.

Il giornalista ricorda inoltre la vicinanza e l’interesse di Ibra per l’Hammarby: “Lui osserva molto i giocatori della squadra, anche quando è a Milano si informa spesso. Non è semplicemente un socio, vuole essere vicino alle vicende di campo.

Qualche giorno fa Ibra aveva dichiarato, circa il suo futuro, questo: “Vediamo, non so ancora cosa voglio. Ogni giorno succede qualcosa di nuovo. Voglio continuare a crescere, e poi penso non solo a me stesso e al mio calcio, ma a tutto ciò che mi circonda: la mia famiglia e la parte mentale. Il calcio è la mia carriera, ma c’è molto di più. Voglio migliorare e trasmetterlo alle persone intorno a me”. Intanto il Milan comincia a fare la conta dei danni economici dovuti al coronavirus. Annullata l’ICC 2020, ecco quanti milioni perderanno i rossoneri >>>