Futuro Ibrahimovic, cosa farà la prossima stagione? Cinque scenari

CALCIOMERCATO MILAN – Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? Questa è una delle domande che in questo momento non trova risposta. Secondo le indiscrezioni di queste settimane, Ibra potrebbe non restare in rossonero la prossima stagione. Allora il suo ritorno al Milan potrebbe essere durato poco più di 600 minuti?

Grazie a lui la squadra aveva rivisto la luce, dopo un periodo esageramente buio e tenebroso. Ibra però si sta allenando, durante la suaquarantena in Svezia, con l’Hammarby, squadra di cui è proprietario. Un segnale che la sua carriera da calciatore non è affatto finita. E recentemente ha anche parlato del suo futuro: “Vediamo, non so ancora cosa voglio. Ogni giorno succede qualcosa di nuovo. Voglio continuare a crescere, e poi penso non solo a me stesso e al mio calcio, ma a tutto ciò che mi circonda: la mia famiglia e la parte mentale. Il calcio è la mia carriera, ma c’è molto di più. Voglio migliorare e trasmetterlo alle persone intorno a me”. Futuro da dirigente? O addirittura allenatore? Cosa ‘nasconde’ Ibra?

Calciomercato Milan, futuro Ibrahimovic: 5 opzioni

OPZIONE 1: RITIRO -Sarebbe lo scenario più clamoroso, soprattutto perché Ibra ha dimostrato di poter dare ancora tantissimo sul campo. In poche settimane Zlatan ha cambiato il Milan, ma ha anche dimostrato di poter fare concretamente la differenza, anche contro avversari di alto livello. Vedi la doppietta segnata contro l’Inter, ma anche le prestazioni contro la Juventus in Coppa Italia per citarne un’altra.

OPZIONE 2: ALLENATORE e/o DIRIGENTE – L’opzione del ritiro, porta ad una domanda: cosa farà? Nelle ultime dichiarazioni riferisce che “Il calcio è la mia carriera, ma c’è molto di più. Voglio migliorare e trasmetterlo alle persone intorno a me”. E quindi? Sarà dirigente? Oppure studierà da allenatore? Troppe domande, poche risposte.

OPZIONE 3: RITORNO IN SVEZIA – La nostalgia della terra natìa potrebbe portarlo ad una decisione che sarebbe, comunque, altrettanto impensabile. Magari una stagione nel campionato svedese e poi, chissà, una convocazione con la Svezia, dalla quale si era ritirato anni fa, per partecipare a Euro 2021.

OPZIONE 4: IBRA AL MONZA – Le pressioni di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani potranno mai convincerlo a scendere di categoria, andando a giocare la prossima stagione in Serie B? Uno scenario che non solo sarebbe inaspettato, ma quanto mai clamoroso. Al momento resta solo un sogno quasi utopico al momento, ma mai dire mai con Ibra e il duo Galliani-Berlusconi.

OPZIONE 5: IBRA ANCORA AL MILAN – Lo scenario futuro che i tifosi rossoneri preferirebbero sarebbe proprio questo. Complicato, per tutte le motivazioni abbastanza intuitive, ma un suo addio potrebbe obbligare il Milan a ripartire nuovamente da zero, anzi sottozero. Ivan Gazidis è pronto a prendersi questa responsabilità?

E poi, quale altro club potrebbe garantire ad Ibra uno stipendio così alto? Forse solo il Monza, per assurdo. Parliamo sempre di un 38enne, straordinariamente decisivo, sia chiaro, ma pur sempre di un 38enne. Al Milan potrebbe firmare un accordo per un’altra stagione, magari a cifre più basse di quelle attuali (3 milioni di euro), ma con bonus più alti in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Al rinnovo, dovrebbe guadagnarne 6, ma nulla vieta che si possa discutere al ribasso. Vedremo. Con questa emergenza coronavirus, la cui fine è ancora ignota, non è semplice fare previsioni sul calciomercato. Ibrahimovic-Milan, non è detta l’ultima parola.

Il futuro del Milan, almeno a livello dirigenziale, pare abbia preso una direzione ben precisa: i dettagli >>>