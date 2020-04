Milan, la rivoluzione è pronta: sarà un club del tutto straniero

ULTIME NEWS MILAN – Dov’è finito il motto ‘Il Milan ai milanisti?’. Cosa è rimasto del Milan vincente targato Silvio Berlusconi? Due domande che ormai non ha più senso porsi, perché quello che ci si appresta a vedere sarà un Milan totalmente diverso da quello che tutti hanno conosciuto in giro per il mondo. Come evidenziato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, sarà un club straniero quello che Ivan Gazidis ha in mente a partire dall’allenatore. Ralf Rangnick è infatti in vantaggio su tutti per succedere a Stefano Pioli. Il tedesco ieri ha rotto il silenzio dichiarando: “Non c’è niente di vero su un mio accordo con il club rossonero, ci sono stati dei contatti ma niente di concreto”.

A dispetto delle smentite, Rangnick però rimane il favorito e ha buone possibilità di sedersi sulla panchina del Milan. Oltre ad assumere la guida tecnica, il tuttofare del Lipsia avrebbe pieni poteri anche per quanto riguarda il mercato e si sbarazzerebbe dell’ultimo scampolo di ‘milanismo’ rimasto in società: Paolo Maldini. L’attuale direttore tecnico, insieme a Leonardo prima e Boban poi, non si può comunque dire abbia fatto un lavoro straordinario da quando è entrato in società. I risultati non sono soddisfacenti e i giocatori arrivati (a parte poche eccezioni) hanno deluso ampiamente.

Società a parte, anche la rosa rischia di essere fortemente 'demilanistizzata'. Con Gianluigi e Antonio Donnarumma sul piede di partenza, rimarrebbero i soli Calabria e Gabbia a rappresentare la cantera rossonera. Tutti questi tasselli fanno capire il club ne uscirà totalmente rinnovato e pronto a prendere altre strade rispetto a quelle del recente passato. Ma quando è stato deciso di affidare la panchina agli stranieri la situazione non è certo migliorata (Tabarez, Terim, Seedorf, Mihajlovic). Sembra ritrovarsi in un vicolo cieco, un circolo vizioso, che sta rendendo il Milan tutt'altra squadra da quella vincente ammirata gli anni precedenti.