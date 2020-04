Coronavirus – Serie A, si prova a ripartire: ecco le possibili date

ULTIME NEWS – Secondo quanto viene riportato dal quotidiano La Repubblica, la Serie A, dopo le parole di ieri del premier Giuseppe Conte, è pronta ripartire. L’idea è quella di iniziare gli allenamenti il 4 maggio, con i calciatori convocati a gruppi di tre e senza contatti diretti tra loro. Due settimane di lavoro intense che poi porteranno alla ripresa della Serie A, che potrebbe avvenire tra il 29 maggio e il 2 giugno.

Giocando due partite ogni sette giorni si arriverebbe a concludere il campionato a fine luglio o al massimo il 3 agosto, data limite fissata per la fine dei tornei. Le gare ovviamente si disputeranno a porte chiuse e in più si pensa a spostare in campo neutro le partite delle squadre con le regioni più colpite. Tramontata l’ipotesi di far giocare tutte le formazioni a Roma o comunque nelle zone meno colpite dal virus. Intanto il Milan pensa al rinnovo di un calciatore, continua a leggere >>>