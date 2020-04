Calciomercato Milan – Romagnoli, bisogna evitare un Donnarumma-bis

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan deve assolutamente provare a blindare Alessio Romagnoli. Il difensore ha un contratto in scadenza nel 2022, ma bisognerà evitare di arrivare troppo a ridosso della data in modo da evitare la stessa situazione di Gianluigi Donnarumma.

Romagnoli guadagna attualmente 3,5 milioni di euro a stagione, e dunque è ipotizzabile un rilancio da parte del Milan sui 4,5-5 milioni. Queste cifre non sono in linea con i parametri stabiliti dalla proprietà, ma il difensore è un punto fermo sia in campo e sia nello spogliatoio, oltre ad essere il capitano della squadra. L'eccezione in questo caso è quasi doverosa.