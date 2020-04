Napoli, Insigne: “Bellissimo rapporto con Gattuso: è un martello, ma …”

NEWS NAPOLI – Lorenzo Insigne, classe 1991, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss‘. Queste le dichiarazioni di Insigne:

Su Gennaro Gattuso: “Dal primo giorno che è arrivato mi ha subito parlato, fatto sentire importante. Quella per me è stata una cosa positiva. Poi io ho un bellissimo rapporto con lui. Stando in quarantena, ci sentiamo spesso, per gli allenamenti e per tutte le altre questioni. Lui è un martello quando deve esserlo. Prima degli allenamenti scherza e ride, ma quando si entra in campo è giusto concentrarsi per tutto il tempo dell’allenamento”.

Sulla stagione del Napoli: “Stavamo facendo bene. Ma se ripenso la partita col Lecce… Vorrei rigiocarla di nuovo perché non abbiamo reso per quello che dovevamo, sprecando tante occasioni. Ma abbiamo fatto anche grandi partite, come col Barcellona. E questo è merito del mister e dello staff che ci hanno preparati al meglio per affrontare quelle partite”.

Su quanto manca il campo: “Tanto. Ma non solo a me, credo a tutti. Stiamo facendo un grosso sacrificio e dobbiamo continuarlo a fare finché non finirà tutto. La cosa importante è la salute. Ci stiamo allenando a casa. Ora preferisco allenarmi fuori al balcone, così poi si riprende tutto al più presto. Facciamo tapis roulant e forza quando si deve”.

Su cosa si fa in quarantena: “Stiamo tutti a casa insieme, è giusto che sia così perché solo così si può sconfiggere il virus. Bisogna rispettare le regole, poi quando finirà tutto sarà ancor più bello abbracciarci. Vorrei fare i complimenti a medici e infermieri che stanno facendo un lavoro straordinario, ora sono loro i nostri idoli. Ce la stanno mettendo tutta per farci vincere questa battaglia. Per noi napoletani Pasqua e pasquetta sono l’occasione per divertirci, ma quest’anno dobbiamo rispettare le regole e stare a casa. Ci manca l’ultimo step per superare tutto e non dobbiamo rovinare tutto ora. Quando finirà tutto, ci sarà il tempo per recuperare e festeggiare tutti insieme”.

Su come sa cucinare la pizza: "Mia moglie e i miei figli mi hanno fatto i complimenti. Io non l'ho manco mangiata perché devo tenere la linea. Ma preferisco il tiro a giro …".