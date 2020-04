Calciomercato Milan – Milik non rinnova con il Napoli: cessione in vista

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, Arkadiusz Milik è ormai ad un passo dal divorzio con il Napoli. La trattativa tra il club e il polacco non è andata a buon fine e considerando il contratto in scadenza nel 2021, l’ipotesi cessione è più che mai concreta perché il club azzurro non vorrà rischiare una partenza a parametro zero per l’anno prossimo. Il motivo della disputa sarebbe la clausola da 100 milioni di euro, che non convincerebbe l’ex Ajax, sempre meno sicuro di continuare la sua avventura napoletana. Il numero 99 è l’obiettivo numero uno del Milan in caso di partenza di Zlatan Ibrahimovic: una situazione che il club rossonero potrebbe cogliere al volo a proprio vantaggio. Intanto ecco gli auguri di buona Pasqua di Stefano Pioli, continua a leggere >>>

