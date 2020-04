Calciomercato Milan – Ecco le concorrenti nella corsa a Milik

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto scritto dal Mattino, in casa Napoli, è Arkadiusz Milik a voler andare via, e non la società a volerlo vendere.

Il club, da quanto filtra, ha pure ha provato ad offrirgli un importante rinnovo di contratto con tanto di clausola rescissoria, ma l’attaccante polacco si vede lontano da Napoli il prossimo anno, e non sembra intenzionato a prolungare il suo accordo che scade nel giugno 2021.

A questo punto il Milan può farsi decisamente sotto per Milik, anche se il 26enne ha richieste anche dall’estero. Infatti, la dirigenza rossonera deve fare attenzione al pressing che Atletico Madrid e Schalke 04 stanno attuando nei confronti del giocatore.

