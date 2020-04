Calciomercato Milan – Pazza idea Nainggolan: tutti i dettagli | News

CALCIOMERCATO MILAN – Giovani, ma non soltanto. Perché, se vuole tornare a vincere, il Milan sa benissimo di dover innestare anche qualche elemento di esperienza all’interno del proprio organico per la stagione 2020-2021.

Motivo per cui, secondo ‘FCInterNews.it‘, il Diavolo sarebbe propenso a valutare la proposta di scambio avanzata dall’Inter, che vorrebbe offrire al Milan il cartellino di Radja Nainggolan, classe 1988, in cambio di quello di Franck Kessié, classe 1996, pallino del tecnico nerazzurro Antonio Conte.

Nainggolan, belga che, in carriera, ha a lungo indossato la maglia della Roma e che la scorsa estate era tornato al Cagliari in prestito, tornerà all’Inter, vorrebbe fermarsi a Milano ma sa bene che, nella squadra di Conte, per lui non c’è spazio. Ecco perché l’idea di rilanciarsi al Milan potrebbe rappresentare, per lui, una bella sfida.

Kessié, all'Inter, che lo aveva già cercato nello scorso mese di gennaio, troverebbe un allenatore che lo stima e che potrebbe farlo crescere ulteriormente facendolo giocare in Champions League.