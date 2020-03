Coronavirus – Ufficiale, Copa América rinviata al 2021

NEWS DALL’ESTERO – In attesa che la UEFA ufficializzi il rinvio dei Campionati Europei di calcio dal 2020 al 2021, è arrivata, nel frattempo, una conferma: il Consiglio Esecutivo della CONMEBOL, infatti, ha stabilito il rinvio al 2021 dell’edizione della Copa América che avrebbe dovuto svolgersi dal 12 giugno all’11 luglio prossimo in Argentina ed in Colombia.

Tale decisione, logicamente, è dovuta alla pandemia da coronavirus che sta mettendo in ginocchio lo sport a livello mondiale. Dopo lo stop ai campionati e alle competizioni UEFA e il probabile rinvio degli Europei, anche la massima competizione per nazioni del Centro e Sudamerica, ha subito dunque gli effetti di questa pandemia.

La CONMEBOL ha anche deciso di confermare gli inviti per Qatar ed Australia, che avrebbero dovuto partecipare all’edizione di quest’anno del torneo che adesso è stato posticipato. Il detentore del trofeo è il Brasile, che, nell’estate 2019, aveva battuto in finale il Peru. Il Milan, intanto, è sul punto di rinnovare la propria partnership con ‘Emirates‘. A quali cifre? Clicca qui per scoprirlo …

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android