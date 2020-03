Coronavirus – Szczesny: “Fiero di essere in Italia in questo momento”

NEWS JUVENTUS – Con un lungo e toccante messaggio di speranza scritto in inglese su Instagram, il portiere titolare della Juventus, il polacco Wojciech Szczesny, spiega il momento che sta vivendo lui personalmente e in generale il paese che lo ha accolto da ormai diversi anni, cioè l’Italia.

Queste sono le parole di Szczesny tradotte: “Mentre ci continuiamo a preoccupare per le nostre famiglie e per i nostri cari, pregando che non siano affetti dal virus, continuiamo a chiederci come questo sia potuto accadere. Domande a cui potremmo non avere mai una risposta. Ma ci interroghiamo anche sul futuro: come questo cambierà la nostra società? Le cose torneranno alla normalità? Mi ha fatto pensare… Uno potrebbe considerarsi sfortunato per essere in Italia, la nazione più colpita dal Coronavirus. Non sono d’accordo. Mi sento fortunato ad essere in Italia in questo momento. L’Italia è più grande e più forte di questo virus. Mi manca terribilmente la mia famiglia e prego perché tutto vada bene, sono fiero di condividere questo momento con le persone italiane. Sii forte Italia, andrà tutto bene”.

Anche Andrij Shevchenko ha voluto dare un messaggio di speranza e forza all’Italia in questo momento in cui il Coronavirus sta cercando di prendere il sopravvento. Per sapere cosa ha detto ‘Sheva’ clicca qui >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android