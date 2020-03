Coronavirus – Napoli, De Laurentiis non concede permessi ai giocatori

NEWS NAPOLI – A differenza di quanto hanno fatto Milan, Inter e Juventus, il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha deciso, per ora, di non concedere permessi ai giocatori per il rientro in patria.

Perciò, in attesa che si faccia chiarezza su come e quando tornare ad allenarsi, per poi riprendere a giocare, ADL ha deciso di non autorizzare nessuno dei suoi calciatori a lasciare Napoli. Tutto questo perché un’eventuale partenza comporterebbe per i giocatori un isolamento di 14 giorni al momento del loro arrivo nei paesi d’origine, e un’ulteriore quarantena al rientro in Italia. Per cui, fino a eventuali nuove direttive, De Laurentiis ha stabilito che tutti i giocatori del Napoli dovranno restare in città. A riportare la notizia è Sport Mediaset.

A proposito di Coronavirus, ecco le parole odierne del Governatore della Lombardia Attilio Fontana. Clicca qui per continuare a leggere e saperne di più >>>

