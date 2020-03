Coronavirus, Fontana: “C’è la sensazione del rallentamento della crescita”

ULTIME NEWS – Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia, ha fatto il consueto punto della situazione sull’emergenza coronavirus nel territorio di sua competenza.

Queste le dichiarazioni di Fontana in conferenza stampa: “In linea con i giorni scorsi, la sensazione anche oggi è che ci sia un rallentamento della crescita. Per i numeri siamo abbastanza in linea con i giorni precedenti, quindi questa sensazione di rallentamento della crescita forse la si può definire costante. E’ molto importante, ma non dobbiamo assolutamente mollare la presa. Con queste misure dei risultati si portano“.

"Se dovessimo alzare il piede, sarebbe un disastro perché ci sarebbe una crescita molto maggiore. Tutti i divieti aggiuntivi rispetto al DPCM del Governo rimangono in vigore quantomeno per 10 giorni a partire da domenica. Poi ci dirà il Presidente del Consiglio se intende confermarli o revocarli", ha concluso Fontana.

