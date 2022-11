Amichevole Albania-Italia, i convocati di Mancini: presente Tonali

Non si disputeranno solo i Mondiali di Qatar 2022 nella sosta imposta al campionato per dare spazio alle partite delle nazionali. Coloro che non si sono qualificati alla competizione iridata, infatti, giocheranno delle amichevoli. Questo è anche il caso dell'Italia, assente per la seconda volta consecutiva al torneo che ogni quattro anni appassiona milioni di tifosi da tutto il mondo.