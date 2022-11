Calciomercato Milan – Indiscrezione che fa rumore: “Vuole i rossoneri”

Serie A in archivio, il Milan di Stefano Pioli è secondo in classifica a -8 dal Napoli e desideroso, nella seconda parte di stagione dopo la lunga pausa per i Mondiali in Qatar, di dare nuovamente l'assalto ai partenopei. Il sogno, infatti, di vincere il 20° Scudetto, quello che porterebbe sulla maglia del Diavolo la Seconda Stella, è tutt'altro che svanito. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, però, sono consapevoli di dover ritoccare un po' l'organico a disposizione del tecnico per alimentare il desiderio.