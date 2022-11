Milan, i convocati per le amichevoli: spiccano Tonali e Bennacer

Archiviata da poche ore la 15^ giornata di Serie A con il successo interno per 2-1 contro la Fiorentina, è già tempo per i giocatori del Milan di pensare agli impegni che verranno; come noto il campionato farà una sosta per permettere lo svolgimento del Mondiale di Qatar 2022 e diversi sono i rossoneri convocati per l'occasione. Tra coloro che non parteciperanno alla competizione iridata ci sono Sandro Tonali e Ismaël Bennacer; i due mediani saranno impegnati in partite amichevoli rispettivamente con l'Italia e l'Algeria.