Calciomercato Milan – 30 milioni e centravanti a gennaio? Le ultime news

Il Milan di Stefano Pioli ha mandato in archivio il suo 2022, anno che ha riportato lo Scudetto nella Milano rossonera, con un sofferto 2-1 a 'San Siro' contro la Fiorentina. Ora ci sarà chi andrà ai Mondiali in Qatar e chi, invece, usufruirà di un paio di settimane di ferie prima di ritrovarsi a Milanello. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara inizieranno già ad essere operativi sul fronte calciomercato, tra rinnovi e trattative per la sessione invernale.