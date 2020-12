Sparta Praga-Milan, i numeri di Castillejo in Europa League / News

Sparta Praga-Milan, i numeri di Castillejo in Europa League

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, in occasione di Sparta Praga-Milan, schiererà una formazione giovanissima e completamente inedita. Uno degli elementi con più esperienza in rosa sarà il classe 1994 Samu Castillejo, che dovrebbe indossare anche la fascia di capitano. Dal suo arrivo in rossonero, lo spagnolo ha preso parte a cinque gol in Europa League dal suo esordio con il Milan nel 2018/19 ad oggi (due gol e tre assist). Nessun rossonero ha fatto meglio nel periodo, al pari di Hakan Çalhanoğlu. Zlatan Ibrahimovic ancora in dubbio per domenica: le ultime >>>