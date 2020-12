Sparta Praga-Milan, chi sarà il capitano? Castillejo favorito / PM News

Sparta Praga-Milan, Castillejo capitano?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sparta Praga-Milan sarà l’occasione giusta per Stefano Pioli di vedere in campo i calciatori che sono stati impiegati di meno. Nonostante un primo posto ancora in bilico, l’allenatore rossonero manderà in campo una formazione completamente inedita, imbottita di giovani con poca esperienza internazionale. In una scenario che non vedrà Alessio Romagnoli, Gianluigi Donnarumma e molti altri possibili capitani, chi indosserà la fascia questa sera? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Samu Castillejo è il favorito a raccogliere l’eredità di Romagnoli, con Andrea Conti al secondo posto. L’ex Atalanta, pur più ‘anziano’ di qualche mese del numero 7 rossonero, ha all’attivo molte meno presenze di Castillejo (79). Ecco il punto sugli infortunati >>>