Sparta Praga-Milan, le probabili formazioni: Kalulu titolare. Le ultime

Sparta Praga Milan formazioni: Kalulu titolare

MILAN NEWS – Grande novità di formazione in vista di Sparta Praga-Milan, gara in programma questa sera a partire dalle ore 21. Pioli, ovviamente ricorrerà al turnover, ma c’è un’ultima ora che probabilmente in pochi si sarebbero aspettati.

Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, giocherà dal primo minuto Pierre Kalulu. Quest’ultimo, però, non sarà in campo sulla fascia destra, ma al centro della difesa insieme a Leo Duarte. Matteo Gabbia, invece, andrà in panchina in vista della partita contro il Parma. Sulla trequarti spazio a Daniel Maldini, che ha vinto il ballottaggio con Brahim Diaz. Confermato Lorenzo Colombo come centravanti. Ecco dunque la probabile formazione rossonera.

MILAN (4-2-3-1) – Tatarusanu; Conti, Duarte, Kalulu, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, D. Maldini, Hauge; Colombo. Allenatore: Pioli.

Calciomercato Milan: ecco il possibile sostituto di Donnarumma. VAI ALLA NOTIZIA>>>